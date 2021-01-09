Üniversiteli Aleyna, evinde ölü bulundu!

Denizli'de yaşayan üniversiteli Aleyna Yurtkölesi, yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu. Aleyna'nın ölüm nedeni araştırılıyor

Üniversiteli Aleyna, evinde ölü bulundu!
09 Ocak 2021 Cumartesi 16:00

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apart dairesinde yalnız kalan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. 

Genç kızın kaldığı eve giden polis ekipleri kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeriye giren polis ekipleri, genç kızı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler evde detaylı inceleme yaparken, Aleyna'nın vücudunda yara ya da darp izi olmadığı açıklandı. Aleyna'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aleyna Yurtkölesi'nin Antalyalı olduğu öğrenilirken, genç kızın ölüm nedeni ise araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #aleyna yurtkölesi #ölüm
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