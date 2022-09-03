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Üniversiteye 44 kişi alınacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 44 kişi alacağını duyurdu

Üniversiteye 44 kişi alınacak
03 Eylül 2022 Cumartesi 14:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 44 (kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Müracaatlar, 02.09.2022 - 09.09.2022 tarihleri arasında Üniversitenin “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.

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