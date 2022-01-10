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Üniversiteye güvenlik ve temizlik personeli alınacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 12 kişi alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye güvenlik ve temizlik personeli alınacak
10 Ocak 2022 Pazartesi 09:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Muğla merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 12 (oniki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Teknisyen, 8 temizlik elemanı için başvurular Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

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