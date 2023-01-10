Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında hayatını kaybetti!

Müzisyen Hakan Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde otomobili ile şarampole yuvarlandı. Kazada Yelbiz hayatını kaybederken, yanında bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı. Kaza sonrası ünlü isimler de sosyal medyadan paylaşım yaparak acılarını dile getirdi

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIM

Milas'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren müzisyen Hakan Yelbiz'in acı haberi ile birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, " Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.

Oyuncu Zafer Algöz, "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" şeklinde duygularını paylaştı. Oyuncu Celil Nalçakan ise paylaşımında, "Ah Hakan Yelbiz usta, Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.

EŞİNDEN SON PAYLAŞIM

Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve " İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.