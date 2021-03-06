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Ünlü tasarımcı ölü bulundu!

İstanbul'dan tatil amacıyla Muğla'nın Ula ilçesine gelen ve kendisinden bir süredir haber alınamayan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk (34), kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi

Ünlü tasarımcı ölü bulundu!
06 Mart 2021 Cumartesi 09:13

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aslı yılmaztürk #ölüm #muğla
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