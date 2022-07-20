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'Ünlülerin psikoloğu' lise mezunu çıktı!

Muğla'da 'ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen 48 yaşındaki D.T.'nin lise mezunu olduğu ortaya çıktı. D.T.'nin sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ve klinik açma yetkisinin bulunmadığı öğrenilirken, D.T. gözaltına alındı

'Ünlülerin psikoloğu' lise mezunu çıktı!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:02

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı. Jandarma, dün saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi. Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı. D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ünlülerin psikoloğu #sahte psikolog
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