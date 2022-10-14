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Uşak'ta kaza: Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi öldü!

14 Ekim 2022 Cuma 11:01

Uşak'ta bir otomobille kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı


Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #trafik kazası #ölüm #haber
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