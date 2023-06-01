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Uşak'ta silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Uşak'ta akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Uşak'ta silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
01 Haziran 2023 Perşembe 10:53

Uşak-İzmir kara yolundaki akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. tabancayla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan 1 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #izmir #silahlı kavga
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