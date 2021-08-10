Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Son zamanlarda üst üste gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi

Balıkesir ve İzmir'de üst üste yaşanan ve toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiği kazalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Uşak'ta bir yolcu otobüsü devrildi.

Alınan bilgiye göre Ağdı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü Uşak-Ankara karayolu üzerinde bulunan Göğem Köyü kavşağında yoldan çıktı ve şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.