Uşak’ta bir kişi av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı

Uşak'ta psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen bir kişi, av tüfeğiyle iki bekçi, bir polis ile olay yerindeki iki kişiyi yaraladı.

İstasyon Mahallesi'nde oturan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen İ.S'nin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri yönlendirildi. Bu sırada elinde av tüfeği bulunan İ.S, kendisine müdahale etmek üzere yaklaşmaya çalışan 2 bekçi ve 1 polis memuru ile çevrede bulunan 2 kişiyi ateş açarak yaraladı. Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Tüfeğiyle teslim olan İ.S. gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.