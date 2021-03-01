BEBEK PUDRASINDAKİ TEHLİKE!
BEBEK PUDRASINDAKİ TEHLİKE!
0
KOLAJENLİ TÜRK KAHVESİ
KOLAJENLİ TÜRK KAHVESİ
0
KIZARMIŞ GIDADAKİ TEHLİKE
KIZARMIŞ GIDADAKİ TEHLİKE
0
DUVARLARA RENK KATIYOR
DUVARLARA RENK KATIYOR
0

Uyurken büyük şok yaşadı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır şoförü caddede dönmek için geri manevra yaparken, bir evin duvarına çarparak hasara yol açtı. Tırın dorsesinin çarpmasıyla duvarın bir kısmı hasar görüp evin içine yıkılırken, o sırada duvarın kenarında yatan Meryem Uslu ölümden döndü

Uyurken büyük şok yaşadı!
01 Mart 2021 Pazartesi 13:57

Olay, gece saatlerinde, Akçeşme Mahalle Neşet Çakır Caddesinde yaşandı. Dursun Gerçekcioğlu kullandığı 19 BM 081 plakalı tırla caddede dönmek için geriye doğru manevra yaptı. Gerçekcioğlu arkasındaki tekli katlı evi fark etmeyince, tıra bağlı olan dorseyle duvara çarptı. Evin duvarı büyük ölçüde  hasar gördü. Duvardan  kopan parçalar kaza sırasında yatağında uyuyan Meryem Uslu'nun ayaklarının üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvar parçalarının üzerine devrilmesi sonucu büyük korku yaşayan Uslu, kazayı ayaklarındaki hafif sıyrıklarla atlattı. Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın çarpması sonucu duvarın bir kısmının ayaklarının üzerine devrildiğini söyleyen Meryem Uslu, "Önce deprem oluyor sandım. Oda tozla doldu, hiçbir şey göremedim. Bende tırın çarptığı duvarın önünde yatıyordum. Duvar parçaları ayaklarımın üzerine düştü. Duvarın tamamı üzerime göçebilirdi. Ucuz atlattık" dedi. Akçeşme Mahalle Muhtarı Şaban Heybeli ise, ev sahibi Meryem Uslu'nun ucuz kurtulduğunu, duvar parçalarının ayaklarının üzerine düştüğünü söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #tır #tır kaza
Önceki Haber
İzmir için tarihi karar
Sonraki Haber
Güneşi gören sahile koştu
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
Çiğ köftecide darp edilen çalışan o anları anlattı
0
Güneşi gören sahile koştu
Güneşi gören sahile koştu
0
Çiğ köfteciyi döven kişi açıklama yaptı: İstediğimi döverim size ne!
Çiğ köfteciyi döven kişi açıklama yaptı: İstediğimi döverim size ne!
0
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırdı!
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırdı!
0
Ölümüne neden olduğu kuryeyi, sokak ortasında bırakıp kaçtı!
Ölümüne neden olduğu kuryeyi, sokak ortasında bırakıp kaçtı!
0
Dün tekne alabora olmuştu. Kayıp teğmenin cesedi bulundu
Dün tekne alabora olmuştu. Kayıp teğmenin cesedi bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.