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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
17 Nisan 2023 Pazartesi 15:18

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde organize suç örgütünün uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 914 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyonkarahisar #jandarma #operasyon #uyuşturucu
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