Uyuşturucuyu motor blokuna saklamışlar

Denizli'de bir otomobilin motor blokunda 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin motor blokuna gizlenmiş 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucunda Aktepe Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde motor blokuna gizlenmiş 510 gram, evde yapılan aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.