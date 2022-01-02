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Üzerine beton kaplama düşen çocuk öldü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada beton kaplamanın üzerine düştüğü 4 yaşındaki Furkan Akmeşe, hayatını kaybetti

Üzerine beton kaplama düşen çocuk öldü!
02 Ocak 2022 Pazar 09:59

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde oynayan Furkan Akmekşe'nin üzerine beton kaplama düştü. Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi kendi imkanlarıyla Furkan Akmeşe'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Furkan Akmeşe yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Talihsiz çocuğun cesedi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ölüm #beton kaplama #çocuk ölüm
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