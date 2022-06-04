Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde, dağda küçükbaş hayvan otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Olay, Gölcük Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Küçükbaş hayvanları otlatmak üzere dağlık alana çıkan çoban İrfan Adanalı, havanın yağışlı olması üzerine Gölcük Mahallesine doğru eve dönmek üzere yol çıktı. Küçükbaş hayvanların ahıra gelmesi ve Adanalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek Adanalı'yı aramaya gitti. Yerde Adanalı'nın yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adanalı'nın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.