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Uzman çavuş evinde intihar etti!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak (24), tabancasıyla intihar etti

Uzman çavuş evinde intihar etti!
18 Nisan 2021 Pazar 09:08

İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan haber alamayan arkadaşları Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan evine gitti. İçeri giren arkadaşları Albayrak'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından bekar olduğu öğrenilen Harun Albayrak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akhisar #intihar #uzman çavuş intihar
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