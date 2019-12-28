Üzümler 'kanaviçe'den çıkarıldı

Üzüm üretim merkezi Manisa'da "kanaviçe" adı verilen örtü altına alınarak hasadı ötelenen sofralık üzümler, dalından koparılarak yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlara sevk edildi.

Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altına alınarak hasadı aralık ayına kadar ötelenen "yılın son üzümlerinin" kesimi yapıldı. Sarıgöl'de kayıt altındaki 120 bin dönüm bağda, kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Aralık ayının son günlerinde sararan bağlardaki hasat, görsel şölen oluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, ağustos ayında asmaların üzerine örtülen ve "kanaviçe" adı verilen örtülerin altına girerek son meyveleri topluyor. Özenle kasalara yerleştirilen ve işletmelere gönderilen üzümler, yılbaşı sofralarında tüketilmek üzere önce üzüm işletmelerine daha sonra da büyük şehirlere ve Avrupa ülkelerine ihracata gönderiliyor.

Üretici, eylül ayında dalından kestiği üzümü kilogramı 2-3 liradan satarken kış hasatından kesilen üzümler 4-6 liradan toptancıya satılıyor.

Sarıgöl'de 400 bin ton

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen 2019 yılında Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen üzüm miktarına ilişkin bilgi vererek, "120 bin dekar üzüm bağımız var. 400 bin ton yaş üzüm oldu. Bu üzümler yaş, kuru ve şaraplık olarak değerlendirildi. Son üzüm hasadı da Baharlar Mahallemizde yapıldı. Bugün itibarıyla sezonu kapattık." dedi. İlçede son üzüm hasadının yapıldığı Baharlar Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Karabaş da mahalle sakinlerinden Nuri Uyanık ile Cevat Öncü'nün bağındaki üzümlerin de kesilmesiyle ilçede bağ bozumunun son bulduğunu belirtti. Karabaş, normalde bağ bozumunun yılbaşına kadar sürmesini beklediklerini ancak son yağışların üreticiyi tedirgin ettiğini, bu yüzden hasadın bir hafta erkene alındığını da aktardı.