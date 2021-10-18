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Vahşeti, çobanın dikkati ortaya çıkardı!

Afyonkarahisar'da toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçaları bulundu

Vahşeti, çobanın dikkati ortaya çıkardı!
18 Ekim 2021 Pazartesi 14:57

Alınan bilgiye göre, Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F. (24), mera arazisinde hayvanları otlattığı sırada temmuz ayından beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı buldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmada Osman Gönk'e ait olduğu değerlendirilen pantolon ve ayakkabı da bulundu.

Ayrıca arazide yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve çukur etrafında gömülü insana ait kafatası ve kemik parçaları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

Olay

Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde 9 Temmuz'da evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamamış, aile fertleri 12 Temmuz'da jandarmaya başvurmuştu. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyonkarahisar #ceset #çoban ceset
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