Vahşi depolamadan zümrüt ormana

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma projesi kapsamında Menteşe'deki vahşi depolama sahasındaki 50 bin metrekare alana, 2 bin akasya ve dut fidanı dikti.

Muğla genelinde çevreyi koruyan hizmetleri bir bir hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyonu tamamlanan Menteşe ilçesi Vahşi Depolama Sahası'nda ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ortaokulu öğrencileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Doğaya yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'de bulunan ve 4 ilçeye hizmet veren Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni hayata geçirirken, vahşi depolama alanlarını da rehabilite ediyor. Bu kapsamda Menteşe'de bulunan 50 bin metrekarelik Vahşi Depolama Alanı'na 2 bin akasya ve dut fidanı diken büyükşehir belediyesi, Milas'ta iki, Bodrum'da bir olmak üzere 3 sahada, toplamda 135 bin metrekare alanda 4 Bin 500 fidanı toprakla buluşturacak. Fidan dikim etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğla, birbirinden değerli 13 ilçesi, doğal ve eşsiz güzellikleri ile bir şehirden fazlası. Sadece üzerinde yaşayanlar için değil aynı zamanda ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz içinde özel bir coğrafya olan Muğlamızın tüm güzellikleri ile korunması ve geleceğe korunarak miras bırakılması gerekiyor. Büyükşehir ailesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çevreye yani geleceğe yatırım yapıyoruz" diye konuştu.