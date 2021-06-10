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Vakalar düşüyor derken, iki köy karantinaya alındı!

Kütahya'da iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı

Vakalar düşüyor derken, iki köy karantinaya alındı!
10 Haziran 2021 Perşembe 11:35

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sırören ve Karsak köylerinde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köylerde 14 günlüğüne karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sırören ve Karsak köylerinde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Karantina kararının ardından köyün girişlerinde jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #Koronavirüs #köy karantina
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