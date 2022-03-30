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Vatandaşa at ve eşek eti yedireceklerdi!

Vatandaşa at ve eşek eti yedireceklerdi!
30 Mart 2022 Çarşamba 09:02

Manisa'nın Akhisar ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, at ve eşek kesen 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 5 kişi gözaltına alınırken, etlere ve kesilmek üzere orada bulunan hayvanlara el konuldu


Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanlı Mahallesi'nde A.H.K. (60) isimli kişiye ait ağılda at ve eşek kesildiği bilgisi üzerine, JASAT ekipleri ile birlikte harekete geçti. Birlikte hareket eden ekipler, ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 kesilmiş eşek ve park halinde bulunan kamyonet içerisindeki 3 canlı at ile otomobilde bulunan yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K.'yı suçüstü yakaladı.

Öte yandan, kesilen at ve eşek etlerinin Manisa'nın dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi. Canlı hayvanlara ve etlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #at eti #eşek eti #akhisar
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