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Vinçten düşen fabrika sahibi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Hikmet Ali Karaca (50), sahibi olduğu fabrikaya gelen demir levhaları indirirken kullandığı vincin halatı koptu. Levhaların çarptığı vinçten düşen Karaca, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Vinçten düşen fabrika sahibi hayatını kaybetti
11 Kasım 2022 Cuma 15:50

Olay, Atatürk Mahallesi, 666 Sokak'ta saat 19.00 sıralarında, makine üretimi yapan fabrikada meydana geldi. İş yerine gelen demir levhaları indirmeye çalışan işletme sahibi Hikmet Ali Karaca'nın kullandığı vincin halatı koptu. Kopan halatın ucundaki demir levhalar, vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen Karaca, ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldıran Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hikmet Ali Karaca'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hikmet Ali Karaca'nın cenazesi ikindide Kemerdamları Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #vinç #ölüm #haber
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