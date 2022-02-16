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Yaban domuzu her gün, tedavi gördüğü bakım merkezini ziyaret ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl yaralı olarak bulunan ve tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılan 'Ceyar' adı verilen yaban domuzu, tedavi gördüğü bakımevinden kopamıyor. Her gün geldiği bakımevinde, belediye personeli tarafından beslenen Ceyar, tekrar ormana dönüyor

16 Şubat 2022 Çarşamba 10:26

Torba Sahili'nde, geçen yıl, yaralı bir domuz gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı domuzunu hayvan ambulansı 'petbulans' yardımıyla Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüp, tedaviye aldı. Petbulans şoförü Murat Bayatkaya, tedavi gördüğü dönemde ilgilendiği yaban domuzuna 'Ceyar' ismini verdi. Arka ayaklarında zedelenme olduğu tespit edilen domuzun kısa süre içerisinde tedavisi tamamlandı. Ceyar, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Ancak, geçen onca zamana rağmen Ceyar, tedavi gördüğü bakımevinden kopamadı. Her gün bakımevine gelen yaban domuzu, belediye personelinin elleriyle besleniyor. Yaban domuzu, daha sonra tekrar doğal yaşamına ormanlık alana dönüyor.

Ceyar'ın belediye personeli tarafında elle beslendiği anları Bodrum Belediyesi kendi sosyal medya hesabından, "Geçtiğimiz sene tedavisini gerçekleştirip yaşam alanına bıraktığımız sevimli dostumuz Ceyar, o günden beri düzenli olarak bakımevimizi ziyarete gelerek misafirimiz oluyor. Biz de seni seviyoruz minik çocuk" notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ceyar #yaban domuzu
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