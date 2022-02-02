KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
0
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
SALDIRGANDAN ŞOK İFADE!
0
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
ÜNLÜ ŞARKICININ TACİZCİ İSYANI!
0
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
0

Yağmur Muğla'yı esir aldı! Tarım alanları su altında kaldı!

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:04

Muğla'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı tarım alanları sular altında kaldı. Bazı bölgelerde yollar suyla kaplanırken, Menteşe-Yılanlı kara yolunda da toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 85 kilogram yağışın düştüğü Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Menteşe-Yılanlı kara yoluna toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç geçişinin güçlükle sağlandığı yolu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

Son 24 saatte metrekareye 48 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te de elverişsiz hava şartları etkili oluyor. İlçede bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Derelerden akan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #yağmur #tarım alanları #toprak kayması #su baskını
Önceki Haber
Üçlü ilişkide arkadaşının cinsel organını kesip öldürmüştü, bir kişi daha tutuklandı
Sonraki Haber
İlk iş günüydü! İşe giderken kepçenin altında can verdi!
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti!
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti!
0
Erkek arkadaşı bıçaklarken o, 'ölmeden son bir defa öpeyim' demiş!
Erkek arkadaşı bıçaklarken o, 'ölmeden son bir defa öpeyim' demiş!
0
Yolda geçen araçlara ateş açıp, taş attılar!
Yolda geçen araçlara ateş açıp, taş attılar!
0
Esnaftan fatura önlemi: Isınma bedeli!
Esnaftan fatura önlemi: Isınma bedeli!
0
Defalarca şikayet etti, uzaklaştırma kararı aldırdı ama yine bir kadın dehşeti yaşadı!
Defalarca şikayet etti, uzaklaştırma kararı aldırdı ama yine bir kadın dehşeti yaşadı!
0
Elektrik zammına Bodrum'da tepki!
Elektrik zammına Bodrum'da tepki!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.