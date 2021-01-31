Yağmur nedeniyle mahsur kalan aile, iş makinesi ile kurtarıldı

Manisa'da dün öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından, iki kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanırken, MASKİ ekiplerin müdahalesinin ardından mahallelere ulaşım tekrardan sağlandı. Öte yandan, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bir bağ evinde mahsur kalan aile iş makineleri yardımıyla kurtarıldı

Manisa'da dün öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, Yunusemre ilçesinin Yuntdağ bölgesinde etkili oldu. Bağyolu göletinin taşması sonrası Bağyolu ile Avdal mahalleleri yolu ulaşıma kapandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ulaşıma kapanan yolu açmak için seferber oldu. İş makineleri yardımıyla mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca Osmancalı Mahallesi'nde bağ evinde mahsur kalan bir aile kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede su basan iki çiftliğe de müdahale edildi. Yunusemre ilçesinin yanı sıra Şehzadeler ilçesinde bulunan derelere iş makineleri ile müdahale edilerek su taşkınları engellendi.