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Yağmur yağdı, 4 fabrikayı su bastı!

Kütahya'da aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda kalırken, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 fabrikayı su bastı

Yağmur yağdı, 4 fabrikayı su bastı!
11 Eylül 2021 Cumartesi 08:40

Kütahya’da hava sıcaklığı 18 dereceye kadar düşerken, aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları bazı cadde ve sokakları göle çevirirken, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 fabrikayı su bastı. Yoğun suların arasındaki bir araçta mahsur kalan 1 kişi iş makinesiyle kurtarıldı. Yağmur sularının etkili olduğu bölgelere jandarma, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdare ekibi ile birlikte iş makineleri sevk edildi. Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdare İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürü Adem Öner yağmurun etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, yağışın etkisiyle halen taşkın suları gelmeye devam ettiğini ifade ederek, "Organize Sanayi bölgemizin alt tarafında Ağaçköy Mahallemiz var. Taşkından zarar gören yerleşim yerlerimizden birisi. Çok şükür can kaybı yok. Bir vatandaşımız aracında mahsur kalmıştı. İş makinesiyle kurtarıldı. Taşkının oluşturduğu zararı en aza indirmek için belediye ve il özel idare ekiplerimiz hızlı bir şekilde suyun tahliyesi için 14 motopomp kurdular, 5 tane vidanjör de su basan alanlardaki etkiyi azalmak için çaba sarf ediyor. Zarar tespit ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #yağmur #sel #kütahya yağmur #kütahya su baskın
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