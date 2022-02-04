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Yanan evden baygın olarak çıkartıldı

Afyonkarahisar'da, evinin mutfağında yangın çıkan Bekir Yaşın'a (89) itfaiye ekipleri, pencereden girerek ulaştı. Baygın halde hastaneye kaldırılan ve dumandan etkilenen Yaşın'ın hayati tehlikesi sürüyor

Yanan evden baygın olarak çıkartıldı
04 Şubat 2022 Cuma 16:02

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi Candaroğlu Apartmanı'ndaki dairesinde tek başına yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Komşuların dumanı fark edip, haber üzerine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencereden girerek ulaştığı Yaşın, baygın olarak hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen ve tedaviye alınan Bekir Yaşın'ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #yangın #ev yangını
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