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Yangın bölgesinde gökyüzü kızıla döndü!

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor

Yangın bölgesinde gökyüzü kızıla döndü!
01 Ağustos 2021 Pazar 07:37

Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 60 hanenin bulunduğu Gökpınar ve Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkili oluyor. Mahallelerin büyük kısmı tahliye edildi. Uzun süre yangının seyrini bekleyerek bölgeden uzaklaşmayan bazı mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması üzerine evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı.

Yangının yerleşim alanlarına zarar vermemesi için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma yapılıyor. Bölgede dik yamaçların bulunması ise arazöz ve iş makineleri ile müdahaleyi güçleştiriyor.

Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile bölgeye gelen gönüllüler de destek veriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #milas #milas yangın #muğla yangın #yangın
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