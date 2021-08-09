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Yangını söndürmeye çalışanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

Muğla'da yangına müdahale eden orman işçisi Selim Korkmaz ve Rüzgar Enerji Santrali personeli Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaç devrildi

Yangını söndürmeye çalışanların üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı
09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:31

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yanan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman memuru ile özel şirket çalışanı yaralandı. Vucutlarında kırıklar bulunan yaralılardan orman memuru Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle, diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle de karadan yangınlara müdahale edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kavaklıdere ilçesinin tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev yandı. Alevler, önceki akşam saatlerinde de ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na ardından Muğla merkeze bağlı Şenyayla mahallesindeki ormanlık alana sıçradı.

Havanın kararması nedeniyle karadan yürütülen söndürme çalışmalarında yer alan orman memuru Selim Korkmaz ile Rüzgar Enerji Santrali personeli Hakan Tutuş, devrilen ağacın altında kaldı. Yangın bölgesinde hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu. Hakan Tutuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile Selim Korkmaz ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #yangın #yanan ağaç devrildi #ağaç devrildi #orman işçisi yaralanma
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