Yarım saat arayla iki kişiyi öldürdü, emniyetin önünde intihar etti!

Aydın Çine'de Gökhan Özdemir önce tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde öldürdü. Daha sonra hastane önüne giden Özdemir burada da Yaşak Meke'yi vurdu. Özdemir yarım saat ara ile işlediği iki cinayetten sonra emniyetin önüne giderek burada intihar etti

İlk olay, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Özdemir, tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Özdemir, cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giderek, aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



