FBI AJANLARI TRUMP'IN EVİNİ BASTI
FBI AJANLARI TRUMP'IN EVİNİ BASTI
0
TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
0
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
0
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0

Yarım saat arayla iki kişiyi öldürdü, emniyetin önünde intihar etti!

Yarım saat arayla iki kişiyi öldürdü, emniyetin önünde intihar etti!
09 Ağustos 2022 Salı 07:32

Aydın Çine'de Gökhan Özdemir önce tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde öldürdü. Daha sonra hastane önüne giden Özdemir burada da Yaşak Meke'yi vurdu. Özdemir yarım saat ara ile işlediği iki cinayetten sonra emniyetin önüne giderek burada intihar etti

İlk olay, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Özdemir, tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Özdemir, cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giderek, aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çine #cinayet #ölüm
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 7.5 milyon genç belirleyecek
Sonraki Haber
Boğaziçi Üniversitesi 209 kişi alacak
Oğlunu kaçıranlara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
Oğlunu kaçıranlara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Polisin durdurduğu otomobilden silah ve yüzlerce mermi çıktı
Polisin durdurduğu otomobilden silah ve yüzlerce mermi çıktı
0
Pamukkale Üniversitesi 185 kişi alacak
Pamukkale Üniversitesi 185 kişi alacak
0
Aile içi kavga: Baba öldü, anne ve iki çocuğu tutuklandı!
Aile içi kavga: Baba öldü, anne ve iki çocuğu tutuklandı!
0
Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralı
Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralı
0
Soma'daki yangın 12 saat sonra kontrol altında!
Soma'daki yangın 12 saat sonra kontrol altında!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.