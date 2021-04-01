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Yaşlı adam pazarda kadınları taciz ede ede gezdi!

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi

01 Nisan 2021 Perşembe 11:15

Herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay Aydın'ın en büyük ilçelerinden Söke'de kurulan Çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarında elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları bariz bir şekilde taciz ediyor.

Çirkin olayı fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde bastonu ile alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe alıyor.

Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki görüyor. Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Etiketler; #aydın #söke #taciz #pazar taciz #pazar yeri taciz #yaşlı adam taciz
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