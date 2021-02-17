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Yaşlı çift, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü

Didim'de elektrikli battaniyeden çıkan yangın nedeniyle yaşlı çift hayatını kaybetti

Yaşlı çift, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
17 Şubat 2021 Çarşamba 12:22

Olay Aydın'ın Didim ilçesinde Maliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 85 yaşındaki Kemal Küçük ve eşi 83 yaşındaki Müşerref Küçük, elektrikli battaniyeyi fişi takılı olarak bırakıp uyudu.

Bir süre sonra battaniyenin arıza yapması nedeniyle yangın çıktı. Gece saatlerinde evden çıkan dumanları gören komşular durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girdiklerinde yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Küçük çiftinin cenazeleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #ölüm #elektrikli battaniye ölüm
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