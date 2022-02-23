Manisa'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde çiftin en az 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Çiftin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor

Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 75 yaşındaki Serpil Akıncı ve eşi 84 yaşındaki Ali Osman Akıncı'dan bir süredir haber alamayan Ankara'daki yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çiftin Eskicamii Mahallesi 15'inci Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerini kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ekipleri Akıncı çiftinin bozulmaya başlamış cansız bedenleri ile karşılaştı. Çiftin en az 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çiftin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.