Yaşlı çift ve torunları sobadan zehirlendi

Manisa'nin Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) hayatını kaybetti.

Yaşlı çift ve torunları sobadan zehirlendi
19 Kasım 2019 Salı 12:48

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Eraslan Altıntaş, eşi Gülşen Altıntaş ve torunları Hasret Altıntaş evde, iddiaya göre, kömürlü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasret Altıntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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