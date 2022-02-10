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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hayriye Çetin (80), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede televizyonun patladığı ve küçük çaplı yangın çıktığı belirlendi. Çetin'in dumandan zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!
10 Şubat 2022 Perşembe 13:48

Bayramiç ilçesinin Muratlar köyünde tek başına yaşayan Hayriye Çetin, dün akşam saat 17.00 sıralarında ziyaretine gelen kızı Sevcan Aydoğan tarafından koltuğun üzerinde hareketsiz bulundu. Aydoğan'ın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Hayriye Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede, tüplü televizyonun patladığı ve küçük çaplı yangın çıktığını belirlendi.

Çıkan yangında dumandan zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan 5 çocuk annesi Hayriye Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ölü bulundu #yangın
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