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Yatağan'da 10 taşınmaz kiraya verilecek

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 10 adet taşınmaz, belediye tarafından kiraya verilecek

Yatağan'da 10 taşınmaz kiraya verilecek
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  Yatağan Belediye Başkanlığının mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan ilanda nitelikleri, aylık tahmini kira bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen taşınmazlar Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Yatağan/MUĞLA  adresindeki  Belediye Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda  ihale komisyonu (Encümen) huzurunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen  sırasıyla 10.10.2022  tarihinde pazartesi günü saat 14:15 de başlayacak ihale sonucunda kiraya verilecektir.

 

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 10.10.2022 Pazartesi  günü saat 12:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


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