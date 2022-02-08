Yatağan'da 'Ata'ya Saygı' yürüyüşü düzenlendi

Samsun'da iki zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmasına tepki amacıyla Muğla'nın Yatağan ilçesinde "Ata'ya saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Yatağan Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe kamu kurumları, siyasi partiler temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, buradaki konuşmasında, geçen günlerde Milli Mücadele şehri Samsun'un simgesi Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milletin ortak değeri olduğunu anlatan Toksöz, "Ata'mızın aziz hatırasına saygısızlık anlamını taşıyacak her türlü menfur eylem, halkımızdan en sert cevabı, en sert şekilde alacaktır. Bu tür provakatif eylemlerin siyasi malzeme haline getirilmesine milletimiz kesinlikle izin vermeyecektir." dedi.

Toksöz, yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.