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Yavrusu kurtarılana kadar anne köpek oradan ayrılmadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek bölgeden ayrılmadı

Yavrusu kurtarılana kadar anne köpek oradan ayrılmadı
07 Nisan 2021 Çarşamba 14:07

Efendi Mahallesi'nde metruk evin bahçesindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye, el feneriyle köpek yavrusunun yerini tespit etti. Merdivenle yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan anne köpek, koşarak yavrusunun yanına geldi.

Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini kapattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #köpek #köpek kurtarma
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