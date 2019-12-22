Yelken: BAYK Güz Trofesi

Bodrum'da yapılan yarışların son etabında, 17 teknede yaklaşık 120 sporcu mücadele ediyor

Yelken: BAYK Güz Trofesi
22 Aralık 2019 Pazar 17:55

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünün (BAYK) düzenlediği Güz Trofesi yarışlarının son etap mücadelesi başladı. Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, son etap ilk gün yarışlarına, 17 teknede farklı illerden yaklaşık 120 sporcu katıldı. Sporcular yaklaşık 16 millik Bodrum-Görecek Adası Burnu-Çelebi Adası-Köçek Kayalıkları-Bodrum rotasında yelken açtı. IRC ve destek olmak üzere iki sınıfta gerçekleştirilen organizasyonda son etap mücadelesi, yarın yapılması planlanan yarışlarla tamamlanacak. Yarışma sonunda dereceye girenlere kupaları verilecek. 


Kaynak: AA
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