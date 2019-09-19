Yelkende Federasyon Kupası heyecanı

Yelkende Federasyon Kupası, Bodrum'da başladı.

Yelkende Federasyon Kupası heyecanı
19 Eylül 2019 Perşembe 14:15

Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kupası'na optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, laser radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, laser standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu katılıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Kupası'nın ilk haftası 21 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kupada ikinci haftada 420-470 sınıfları, techno 293, RS:One ve RS:X rüzgar sörfü sınıfları denize çıkacak.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Pınar Karşıyaka sahneye çıkıyor
Sonraki Haber
Ekrem Coşkun'da 6 liraya döner
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.