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Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!

Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!
29 Mart 2022 Salı 09:53

Aydın'ın Efeler ilçesinde 42 yaşındaki çiftçi Halil Metin, yemek ısıtmak için ormanlık alanda ateş yaktı. Ancak ateşin sıçraması nedeniyle ormanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle 8 hektar kül olurken, yangına neden olan çiftçi de tutuklandı

Umurlu Mahallesi Teke Deresi bölgesindeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, dün, saat 14.00 sıralarında, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı. Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü. Yangında, 8 hektar orman küle döndü. Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı. Metin, jandarmadaki ifadesinde, kasıtlı hiçbir davranışının bulunmadığını ve çıkan yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #orman yangını #tutuklama
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