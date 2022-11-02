AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
0
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
0
İZKİTAP'A YOĞUN İLGİ
İZKİTAP'A YOĞUN İLGİ
0
SEVİLEN OYUNCUDAN ACI HABER
SEVİLEN OYUNCUDAN ACI HABER
0

Yemekten zehirlenen 106 öğrenci, hastanelik oldu!

Yemekten zehirlenen 106 öğrenci, hastanelik oldu!
02 Kasım 2022 Çarşamba 08:46

Aydın’ın Çine ve Efeler ilçesinde eğitim gören 106 öğrenci öğlen yedikleri yemekten gıda zehirlenmesi yaşadıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirterek, yemeklerden alınan numunelerin de tahlile gönderildiğini söyledi.     

Aydın’da bir yemek firması tarafından Köşk, Çine, İncirliova ve Efeler ilçelerinde 4 bin 500 öğrenciye yemek dağıtılıyor. Dün öğlen Çorba, Makarna ve köfte yiyen öğrencilerden 5 tanesi Efeler ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 58’i ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve liselerden olduğu öğrenildi. Öğrencilerin tedavileri sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise konuyu yakinen takip ettiklerini ifade ederek, “Firmanın yemekleri 4 ilçede 4 bin 500 öğrenciye dağılıyor. Aynı yemekten yiyen İncirliova ve Köşk’teki öğrencilerde herhangi bir rahatsızlık yok. Ancak 5 Efeler’de 58’i de Çine’deki okullarda yaşanıyor. Öğrencilerde herhangi bir hayati tehlike yok. Tedavileri sürüyor. Gerekli çalışmalar yapıldı. Yapılan tahliller sonucunda neden olduğu belli olacak. Biz de Milli Eğitim olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz” dedi.

106'YA YÜKSELDİ

Aydın'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 106'ya yükseldi. Tedavi gören öğrencilerden 97'si taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #zehirlenme #öğrenci #yemek
Önceki Haber
WhatsApp'a kendine mesaj özelliği geliyor
Sonraki Haber
Belediye binasında korkunç olay! 'Siz memur oldunuz, ben olamadım' dedi ve...
Otomobilde iki ceset bulunmuştu! Gözaltılar var!
Otomobilde iki ceset bulunmuştu! Gözaltılar var!
0
Direksiyon başında baygınlık geçirince denize uçtu!
Direksiyon başında baygınlık geçirince denize uçtu!
0
Belediye binasında korkunç olay! 'Siz memur oldunuz, ben olamadım' dedi ve...
Belediye binasında korkunç olay! 'Siz memur oldunuz, ben olamadım' dedi ve...
0
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilin içinden cesetler çıktı!
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilin içinden cesetler çıktı!
0
Muğla'da 24 gündür kayıp olan turist ölü bulundu
Muğla'da 24 gündür kayıp olan turist ölü bulundu
0
Muğla'da kamyonetin çarptığı küçük çocuk öldü!
Muğla'da kamyonetin çarptığı küçük çocuk öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.