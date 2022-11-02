Yemekten zehirlenen 106 öğrenci, hastanelik oldu!

Aydın’ın Çine ve Efeler ilçesinde eğitim gören 106 öğrenci öğlen yedikleri yemekten gıda zehirlenmesi yaşadıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirterek, yemeklerden alınan numunelerin de tahlile gönderildiğini söyledi.

Aydın’da bir yemek firması tarafından Köşk, Çine, İncirliova ve Efeler ilçelerinde 4 bin 500 öğrenciye yemek dağıtılıyor. Dün öğlen Çorba, Makarna ve köfte yiyen öğrencilerden 5 tanesi Efeler ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 58’i ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve liselerden olduğu öğrenildi. Öğrencilerin tedavileri sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise konuyu yakinen takip ettiklerini ifade ederek, “Firmanın yemekleri 4 ilçede 4 bin 500 öğrenciye dağılıyor. Aynı yemekten yiyen İncirliova ve Köşk’teki öğrencilerde herhangi bir rahatsızlık yok. Ancak 5 Efeler’de 58’i de Çine’deki okullarda yaşanıyor. Öğrencilerde herhangi bir hayati tehlike yok. Tedavileri sürüyor. Gerekli çalışmalar yapıldı. Yapılan tahliller sonucunda neden olduğu belli olacak. Biz de Milli Eğitim olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz” dedi.

106'YA YÜKSELDİ

Aydın'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 106'ya yükseldi. Tedavi gören öğrencilerden 97'si taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.