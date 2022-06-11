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Yeni evlenen çifti soydular, otobüsle kaçarken yakalandılar!

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yeni evlenen çiftin evine girerek 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 3 valiz dolusu elbise çalan 3 şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı

Yeni evlenen çifti soydular, otobüsle kaçarken yakalandılar!
11 Haziran 2022 Cumartesi 09:00

Olay, 8 Haziran Çarşamba günü Gömeç İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre yeni evlenen bir çiftin evine giren hırsızlar düğünde takılan 250 bin lira değerinde, saat, bilezik, küpe, kolye ve benzeri takılar ile 3 valiz dolusu elbise çalarak kaçtı. Sabah altın ve elbiselerin çalındığını fark eden çift emniyete giderek şikâyette bulundu. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızların bindiği yolcu otobüsünü tespit ederek Aydın’ın Nazilli ilçesine gittiğini belirledi. Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de haber verilmesi üzerine otobüsü ilçeye girdiği sırada durdurarak arama yaptı. İzlerini kaybettirmek için birçok kez kıyafet değiştirdikleri belirten şüpheli B.U, T.B ve E.U çaldıkları altın takılarla birlikte otobüste yakalandı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #hırsızlık #yeni evli çift #gömeç
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