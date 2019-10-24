Yeni türler için tarla günü

Denizli'nin Merkezefendi İlçesinde "Yeni Geliştirilen Yerli Pamuk Çeşit Demonstrasyonu" tarla günü yapıldı.

İlçe bürokratları ve tarım sektörü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Atmacaoğlu "İlimizde 2019 yılı itibariyle yaklaşık 97 bin dekar alanda 51 bin ton kütlü pamuk rekoltesinin elde edilmesi beklenmektedir. Üretim yoğun olarak Merkezefendi, Sarayköy ve Pamukkale İlçelerinde yapılmaktadır. Bu yılki pamuk üretim sezonu; iklim koşulları açısından uygun seyretmiş ve ekonomik seviyede verimi etkileyecek önemli bir hastalık ve zararlı epidemisi yaşanmamıştır. Ortalama dekara verim tahmini 520 kg civarındadır.

Tekstilcinin tercihi

Bölgede yaygın olarak ekilen diğer çeşitlerle verim ve kalite özellikleri bakımından mukayese edilerek öne çıkan çeşitlerin ilimizde yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Özellikle Denizli'nin de içinde bulunduğu Ege pamukları ise kalite özellikleri bakımından standart olarak kabul edilmekte, tekstil sektörü tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bu proje kapsamında düzenlenen Tarla Gününün ülkemiz pamuk sektörüne katkı sağlaması diliyoruz "dedi. Merkezefendi Kaymakamı Dr.Adem Uslu stratejik öneme haiz ürünleri yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, pamuk yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi içerisinde stratejik bir ürün olduğunu, yerli ve milli tohum geliştirmenin gerekli olduğunu ifade ederek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Katılımcılar daha sonra çiftçi Osman Solak'ın pamuk tarlasında inceleme yaptı.