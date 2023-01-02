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Yılbaşı gecesi ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!

Yılbaşı gecesi ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
02 Ocak 2023 Pazartesi 08:20

Aydın’ın Didim ilçesinde, kendisini ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'ı (29), eski sevgilisi yüzünden çıkan kavgada göğsünden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Gülçin Uçan (21) tutuklandı. 

Olay, dün saat 02.30’da Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Gülçin Uçan’ı dün Ankara’da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ve gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi. Yılbaşını birlikte geçirmeyi planlayan aile gecenin ilerleyen saatlerinde Gülçin Uçan'ın eski erkek arkadaşı yüzünden tartışmaya başladı. Ağabeyi Onur Uçan ile kızkardeşi Gülçin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Uçan’ın öldüğü belirlendi. Ağabeyini öldüren Gülçin Uçan olaydan sonra gözaltına alınırken, Onur Uçan’ın cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet zanlısı Gülçin Uçan ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #cinayet #ağabeyini öldürdü #haber
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