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Yıllardır biriktirdiği paralarını dolandırıcılara böyle kaptırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Akça'nın yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve parası telefon dolandırıcıları tarafından alındı. Polisin çalışması sonrası olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Polis, çalınan altın ve paraları Akça'ya teslim etti

Yıllardır biriktirdiği paralarını dolandırıcılara böyle kaptırdı
12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:01

Atalar Mahallesi'nde bir apartmanda kapıcılık yaptığını söyleyen  Meryem Akça'yı geçen 3 Mayıs'ta telefonla arayan bir kişi, kendini polis olarak tanıttı. Gerçekleşen bir kuyumcu soygunuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini söyleyen telefondaki şüpheli, Meryem Akça'yı eşi Ahmet Akça'nın bu olayla ilgili gözaltına alındığını, kendisi hakkında da gözaltı işlemi uygulanacağını söyleyerek korkuttu. Ardından telefondaki şüpheli, arama yapacaklarını bu nedenle evde altın ve para olup olmadığını sordu. Korkan Meryem Akça, kısa süre sonra eve gelen dolandırıcıya yıllarca çalışıp biriktirdiği ve çorabın içinde sakladığı yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve paraları elleriyle teslim etti. Para ve altınları alan kişi, evden ayrıldıktan bir süre sonra Akça, eşinin eve gelip, camiye namaza gittiğini söylemesiyle dolandırıldığını anladı. Akça çiftinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eve parayı almaya gelen H.İ. (35) ile ona yardım eden A.A. ve E.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Çiftin altın ve paraları ise şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunarak, Meryem Akça'ya teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden H.İ. tutuklanırken, diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Altın ve paraları yılarca kapıcılık yaparak biriktirdiğini ağlayarak anlatan Meryem Akça, "Telefonla arayıp, eşimin gözaltına alındığını söylediler. Evde arama yapacaklarını söyleyince inandım. Eve gelen kişiye çorapta sakladığım para ve altınları verdim. Eşim eve gelince gözaltına alınmadığını, camiye gittiğini söyledi. Sonra dolandırıldığımızı anladım. Yıllarca çalışıp biriktirdim. Cezalarını bulsunlar" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #dolandırıcılık #telefon dolandırıcılığı
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