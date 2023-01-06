PRENS HARRY: 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM
PRENS HARRY: 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM
0
KALP HASTALARINA TUZ UYARISI!
KALP HASTALARINA TUZ UYARISI!
0
TWITTER KULLANANLARA KÖTÜ HABER!
TWITTER KULLANANLARA KÖTÜ HABER!
0
İZMİR'DE KÖPEK BALIĞI YAKALANDI
İZMİR'DE KÖPEK BALIĞI YAKALANDI
0

Yine aynı vahşet! Bağlı köpeği yakarak öldürdüler!

Yine aynı vahşet! Bağlı köpeği yakarak öldürdüler!
06 Ocak 2023 Cuma 15:10

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, apartman bahçesinde bulunan kulübedeki bağlı av köpeğinin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Doğukan Kandemir (24), Sümer Mahallesi'nde oturduğu apartmanın bahçesinde bulunan kulübede bağlı "Paşa" isimli köpeğini yanmış bulduğunu belirterek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve itfaiye personeli olay yerine giderek araştırma yaptı.

İtfaiye ekibinin incelemesine göre köpeğin tiner ve benzeri bir madde dökülerek yakıldığının değerlendirildiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları, polis ekiplerince incelemeye alındı.

Köpek ölüsü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezinin görevlilerince alınarak otopsi için götürüldü.

Apartman sakinlerinden Hikmet Tekin, gazetecilere, köpeği yakarak öldürenin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Tekin, "Bunu hangi vicdanla yaptılar anlamadık. Sahipli köpekti. Bunu köpeğe yapan insana neler yapmaz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #köpek #haber
Önceki Haber
Bakan Kurum açıkladı! İkinci el konutlar için de çalışma başlatıldı!
Sonraki Haber
Prens Harry: 25 kişiyi öldürdüm, utanç duymuyorum
Afyon'da feci kaza! O anlar saniye saniye görüntülendi!
Afyon'da feci kaza! O anlar saniye saniye görüntülendi!
0
Manisa'da acı olay! Baba ve oğlu su kuyusunda can verdi!
Manisa'da acı olay! Baba ve oğlu su kuyusunda can verdi!
0
Kütahya'da kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü!
Kütahya'da kadın cinayeti! Eşini bıçaklayarak öldürdü!
0
Ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı!
Ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı!
0
Tahliye oldu, bir hafta sonra yine hırsızlık yaptı!
Tahliye oldu, bir hafta sonra yine hırsızlık yaptı!
0
Aydın'da vinç kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da vinç kazası: 1 ölü, 1 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.