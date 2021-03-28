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Yine bir kadın eski sevgili kurbanı oldu!

Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş'ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı

Yine bir kadın eski sevgili kurbanı oldu!
28 Mart 2021 Pazar 09:55

Aydın'da, Olgun G. (25), bir süre önce ayrıldığı Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.  

Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından dün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi.  Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı. Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise, aynı tabancayı başına dayayp, ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Necla Demirbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olgun G. ise tedaviye alındı.

OLAY ANINI GÖRENLER KENDİSİNDEN GEÇTİ

Bu arada, ağlayanlar ve feci olay karşısında kendisinden geçen vatandaşların çığlıkları kameralara yansırken, bazı kişilerin ise annesi kanlar içinde kalan küçük kızın acı olaya şahit olmaması için verdiği çaba görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kadın cinayeti #necla demirbaş
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