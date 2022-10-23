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Yine kadın cinayeti! Manisa'da bir erkek eşini bıçaklayarak öldürdü!

23 Ekim 2022 Pazar 09:32

Manisa’da, eşini bıçaklayarak öldüren Zafer Zeybek (65), cinayetin hemen ardından apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları götürdüğü komşusunun ihbarı üzerine yakalandı.

Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek’in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek’i suç aletiyle yakaladı. Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız  bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kadın cinayeti #ölüm
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