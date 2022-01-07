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Yine kadın cinayeti! Tartıştığı karısını av tüfeği ile öldürdü

Yine kadın cinayeti! Tartıştığı karısını av tüfeği ile öldürdü
07 Ocak 2022 Cuma 08:35

Yine bir kadın cinayeti yaşandı. Bu yer olayın adresi Denizli. Pamukkale ilçesinde yaşayan Cafer Gülkaya tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Gülkaya daha sonra oğlunu arayarak eve çağırdı. Eve gelen oğlu annesini kanlar içinde görünce durumu polise haber verdi

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşandı. İşçi emeklisi 70 yaşındaki Cafer Gülkaya, henüz sebebi belirlenemeyen tartışmanın ardından  evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle eşi 69 yaşındaki Safiye Gülkaya'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti. Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kadın cinayeti #ölüm #karısını öldürdü
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